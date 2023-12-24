السير جيم راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

لندن: وافق السير جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة مجموعة (إنيوس) البريطانية، على شراء حصة تبلغ 25%من إجمالي أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، وضخ حوالي 236 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار) في النادي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، أن مجموعة إنيوس، التي ستتولى المسؤولية الخاصة بإدارة ملف كرة القدم في النادي، توصلت لاتفاق ستحصل بموجبه على 25% من أسهم الفئة (ب)، التي تمتلكها عائلة جليزر، وما يصل إلى 25% من أسهم الفئة (أ)، بينما سيتم استثمار 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان “كجزء من الصفقة، قبلت مجموعة إنيوس طلبا من مجلس الإدارة بحصول الشركة على تفويض إدارة ملف كرة القدم بالنادي. وسيشمل ذلك جميع جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات، إلى جانب حصول المجموعة على مقعدين في مجلس إدارة مانشستر يونايتد”.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “الطموح المشترك هو تطوير قطاع كرة القدم بالنادي لمستوى عالمي يعتمد على نقاط القوة العديدة الحالية للنادي، بما في ذلك الأداء الناجح خارج الملعب الذي لا يزال يتمتع به”.

وتابع “تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية العرفية وتأمل جميع الأطراف أن يتم إتمامها في أقرب وقت ممكن”.

من جانبه، قال راتكليف: “باعتباري رجلا نشأت في المدينة ومشجعا أبديا للنادي، فإنني سعيد للغاية بتوصلنا لاتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد، الذي فوضنا بمسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي”.

وأوضح راتكليف “رغم النجاح التجاري للنادي وتوافر الأموال اللازمة دائما للفوز بالبطولات الكبرى، فإن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل في الآونة الأخيرة”.

وشدد راتكليف “سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من مجموعة إنيوس سبورت للمساعدة في تحسين النادي بشكل أكبر، مع توفير الأموال المخصصة أيضا لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد”.

وأكد راتكليف: “طموحنا المشترك واضح. نريد جميعا أن نرى مانشستر يونايتد يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية”.

(د ب أ)



