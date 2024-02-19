السيسي: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يتسبب في تراجع عائدات قناة السويس بنسبة “من 40 إلى 50%” 

القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات المتمرّدين الحوثيين تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال السيسي خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول للعام 2024 “اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%” منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المصري أولا بـ”أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة”.

(أ ف ب)