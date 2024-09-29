السيسي: فقدنا من 50 إلى 60 في المئة من دخل قناة السويس

القاهرة- “القدس العربي”:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس فقدت تقريبا من 50 إلى 60 في المئة من دخلها ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال الشهور الماضية، بسبب الأحداث في البحر الأحمر، في إشارة للعمليات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين دعما لقطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة الأحد: “بدون شك لازم نكون قلقين لأن التطورات خطيرة جدا ويمكن أن تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع”.

وشدد على ضرورة تماسك الشعب المصري بالثوابت الخاصة به، قائلا: “حريصون على أن نمارس سياسة تتسم بالتوازن والموضوعية، وهذه سياسة مصر منذ سنوات”.

وتابع: “في ظل الظروف الموجودة على الحدود الغربية والجنوبية ومنذ عام على الحدود الشرقية والتطورات التي تحدث، هذا يجعل الشعب المصري يشعر بالقلق”، لكنه عاد وطمئن المصريين: “نحن بخير والأمور بفضل الله مستقرة، ومن حسن لأحسن طالما نحن في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا، وأيدينا في أيدي بعض”.

وعلاوة على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عام على قطاع غزة، تشهد المنطقة توترات تصاعدت مع العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما يستهدف الحوثيون في اليمن سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر “تضامنا مع غزة”، وتتواصل الحرب في السودان وعدم الاستقرار في ليبيا.

(الأناضول)