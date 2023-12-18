السيسي: الحرب في غزة تستدعى استنفار كل جهودنا لوقفها لأنها تهديد لأمن مصر- (فيديو)

القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الحرب الدائرة على حدود مصر الشرقية، في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، تستدعي استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرارها لأنها تمثل تهديدا للأمن القومى المصري بشكل خاص وللقضية الفلســطينية بشكل عـام.

وقال السيسي، في خطاب عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، ” أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصري بشكل خاص وللقضــية الفلســطينية بشكل عام”.

وأضاف “وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية”.

وأكد السيسي “إننى أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها”.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أول خطاب له عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، يعبر عن امتنانه لكل المصريين#السيسي #مصر #انتخابات #فيديو pic.twitter.com/JE6tV30Uj4 — RT Online (@RTonline_ar) December 18, 2023

وتابع بالقول “إن البطل الحقيقي في مواجهة تلك التحديات هو المواطن المصرى العظيم الذى تصدى للإرهاب وعنفه.. وتحمل الإصلاح الاقتصادى وآثاره.. وواجه الأزمات بثبـات ووعـى وحكمـة”.

وشدد على “بذل كل الجهود اللازمة للاستمرار فى بناء الجمهورية الجديدة.. التى نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية.. تجمع أبناءها فى إطار من احترام الدستور والقانون.. وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا.. محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الإنسان فى مقدمة أولوياتها.. وتســعى لتوفيـر الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية.. التى تحافظ على أمنها القومى”.

واختتم بالقول “أتوجه لكل المرشحين المنافسين.. بتحية واجبة على ما قاموا به.. من عمل عظيم وأداء سياسى راق.. يمهد الطريق أمام حالة سياسية..مفعمة بالحيوية والتنوع”.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، قد أعلنت اليوم الإثنين فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية أخرى مدتها ست سنوات.

وقال حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفى اليوم، إن السيسي حصل على 39 مليون و 702 ألف و451 صوتا بنسبة 6ر89%.

وأضاف بدوى إن نسبة التصويت هى الأعلى فى الانتخابات فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الانتخابات لم تشهد تجاوزات او خروقات شابت العملية الانتخابية بشهادة كافة المراقبين.

(د ب أ)