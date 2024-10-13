السيسي: الحفاظ على نهر النيل مسألة وجود

القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أن نهر النيل يشكل مصدرا رئيسيا للمياه، والحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود.

وقال السيسي في كلمة اليوم خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، إن “مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%”.

وأضاف أن “الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة”.

وأشار إلى أنه في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الأفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه، مشيرا إلى أن مصر خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

ولفت إلى أن مصر تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الأفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.

ودعا السيسي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائى والتنمية ونشر السلام في القارة الأفريقية.

(د ب أ)