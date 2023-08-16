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السيسي: تلقيت مجموعة من مخرجات الحوار الوطني وسنطبق الممكن منها

منذ ساعة واحدة

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف السيسي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي: إنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، وأؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية.

وتابع: كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

جاء ذلك بالتزامن، مع عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها مختلف اللجان لرفعها إلى رئيس البلاد.

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار عاكف في اجتماعه المنعقد، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وبين أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم، لافتا إلى أن مجلس الأمناء منعقد حاليا ليرفع اليوم لرئيس الجمهورية مخرجات الحوار.

وكان السيسي دعا في إبريل/نيسان 2022 إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة للنظر في ملفات السجناء السياسيين.

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