السيسي: “تهجير” الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى “تهجير” من الضفة الغربية إلى الأردن- (فيديو)

القاهرة: حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء من أن “تهجير” الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة “فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع (غزة) إلى مصر، يعني حدوث أمر مماثل وهو تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ”.

وطرح الرئيس المصري، فكرة نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب في إسرائيل، لحين انتهاء الأخيرة من العمليات العسكرية كما تقول.

بدوره، قال المستشار الألماني: “هدفنا حماية المدنيين في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن مصر تتأثر من تداعيات التصعيد في غزة.

وأكد العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن مصر وألمانيا تتفقان على عدم توسيع الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن معرفة المتسبب في قصف المستشفى المعمداني في غزة أمر ضروري.

كلمة #السيسي المرتجلة كاملة

سأضعها هنا للتاريخ pic.twitter.com/9pqtxA84TI — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) October 18, 2023

(وكالات)