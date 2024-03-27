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السيسي لـ”وفد النواب الأمريكي”: على المجتمع الدولي الضغط لمنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح.. ونرفض تهجير الفلسطينيين

27 - مارس - 2024

السيسي يستقبل وفد النواب الأمريكي- من حساب الرئاسة المصرية على فيسبوك

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مجدداً رفض مصر التام لأية مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك خلال استقباله الأربعاء، وفدا من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري أوغست فلوغر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونغرس في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة.

وأضاف في بيان: استعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة.

وزاد: توافق الجانبان خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، ثمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة.

وتابع بيان الرئاسة: تناول اللقاء، التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد، وقد أكد السيد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 1:36 م

    هه كل ما يهم النظام المصري هو منع تهجير الفلسطينيين إلى جزيرة سيناء ✌️🇵🇸✌️

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  2. يقول عبد الرحمن قرة الجزائري:
    مارس 28, 2024 الساعة 5:46 م

    أصبح المجتمع الدولي يطالب وبإلحاح المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإبادة المرتكبة في حق الغزاويين

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