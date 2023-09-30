السيسي للمصريين متحدثا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة: أمامكم فرصة للتغيير

القاهرة: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري، السبت، بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، تعقيبا على عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما حققته الدولة خلال الفترة الماضية: “كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة يأخذها”.

وأضاف السيسي أن “جزءا كبيرا من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه”.

وأشار إلى أن “مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد”.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والانجاز” اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة.

(د ب أ)