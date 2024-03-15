السيسي: مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة

دبي: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.
كما حذر السيسي، في رسالة مسجلة، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية.
(رويترز)
لعنة الله عليك والملائكة والناس أجمعين.
حسابك عند صاحب الحساب.
لووجدو قائدا شهم في مصر ،لما فكرو في اجتياح رفح !! الله يرحم الرئيس مرسي
السيسي يحذر ٠٠ هزلت
عشن كده وعلى ذمة اعلام غربي يتم اغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات.. لاخضاع حماس. اسمع كلامك اصدقك( تخضع للعديد من المقاييس والمعايير) اشوف افعالك استغرب
الآن بعد أن يأس السيسي من إستطاعة حلفائه الصهاينه من قمع المقاومه في غزه