سياسة | عربي

السيسي: مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة

15 - مارس - 2024

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دبي: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

كما حذر السيسي، في رسالة مسجلة، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية.

(رويترز)

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  1. يقول رفيق بن شريفة. كالاهاري:
    مارس 15, 2024 الساعة 8:26 ص

    لعنة الله عليك والملائكة والناس أجمعين.
    حسابك عند صاحب الحساب.

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  2. يقول عبد المجيد:
    مارس 15, 2024 الساعة 8:32 ص

    لووجدو قائدا شهم في مصر ،لما فكرو في اجتياح رفح !! الله يرحم الرئيس مرسي

    رد
  3. يقول رامز:
    مارس 15, 2024 الساعة 8:53 ص

    السيسي يحذر ٠٠ هزلت

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  4. يقول جورج:
    مارس 15, 2024 الساعة 9:33 ص

    عشن كده وعلى ذمة اعلام غربي يتم اغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات.. لاخضاع حماس. اسمع كلامك اصدقك( تخضع للعديد من المقاييس والمعايير) اشوف افعالك استغرب

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  5. يقول سعيد الأردن:
    أبريل 19, 2024 الساعة 8:29 ص

    الآن بعد أن يأس السيسي من إستطاعة حلفائه الصهاينه من قمع المقاومه في غزه

    رد

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