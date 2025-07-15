 السيسي: مصر تقدر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبي

القاهرة : أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء ، أن بلاده تثمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة -تحت قيادته- في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وغرد السيسي، في صفحته بموقع فيسبوك اليوم :”تؤكد مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا”.

وأضاف :” تقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة” ، مشيرا إلى أن “مصر تجدد دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم”.

وكان ترامب أفاد خلال لقائه أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في المكتب البيضاوي، بأن بلاده تحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا، قائلا: “اعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل”.

(د ب أ)