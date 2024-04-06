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السيسي: مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة- (فيديو)

6 - أبريل - 2024

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة والعمل على إنفاذ المساعدات.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم: “نؤكد موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف: “نؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأشاد السيسي بـ”العلماء من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطى المعتدل والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف”.

(د ب أ)

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  1. يقول رمضان الجزائري:
    أبريل 6, 2024 الساعة 11:53 ص

    السيسي شريك كامل في الجريمة الصهيونية ضد الشعب القلسطيني بغزة

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أبريل 6, 2024 الساعة 2:24 م

      اتفاقية كامب ديفيد يا داود 1979 قزمت دور مصر في تحرير فلسطين و الأقصى المبارك يا مبارك ✌️🇵🇸😥

  2. يقول مابيهم:
    أبريل 6, 2024 الساعة 1:59 م

    ارفع إيدك عن غزه وهم بخير لا تبيض وجهك انت معروف

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 2:21 م

    هذه نصف سنة بالتمام والكمال وأنتم تغلقون الحدود المصرية في وجه الفلسطينيين وتبنون جدارا اسمنتيا لعزل الفلسطينيين الأبرياء العزل المساكين الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية البغيضة الحقيرة التي تنسق مخابراتكم المصرية معها، لمن تتوجه بالقول إلى صديقك النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸🤔🤔

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 2:23 م

    أقوال بلا أفعال ✌️🇵🇸😄✌️

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  5. يقول خالد الاطرش:
    أبريل 6, 2024 الساعة 10:08 م

    نعم ومن يجهل موقفك التاريخي في نصف العدوان على غزة باغلاق معبر رفح تحت الاملاءات الاسرائلية مصر عبد الناصر غفير حقير في بدلة نا تنياهو هذا هو انجازك الذي أنزلت به دولة محورية في العالم الى مجرد ملحقة صهيونية مبتذلة ان مصر التي تحملت المشكلة الفلسطينية منذ النكبة تساهم في قتل الغزويين باغلاق معبر بسيط لنقل الغذاء والدواء للفلسطينين نعم يمكنك الفخر والزهو والتلفظ بأي هرطقات وترهات مواجهة ل17000طفل قتلوا و20000الف ينتظرون الموت بسبب عدم وجود الغذاء والدواء والماء والكهرباء نعم يمكنك تناول الملوخية والكوارع في رمضان بينما يموت الفلسطينيون جوعا ان الامة العربية والشعب المصري يون ويسمعون ويعلمون يا واد يا سيسي يا شغال .

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  6. يقول عبد المجيد فرنسا:
    أبريل 6, 2024 الساعة 10:55 م

    يقولون ما لا يفعلون
    عليه من الله ما يستحق

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  7. يقول الصعيدي المصري:
    أبريل 7, 2024 الساعة 12:20 ص

    السيسي شريك كامل للصهاينة في حصار وتجويع اهلنا في غزة
    المذكو الانقلابي لا يمثل مصر بل يمثل العملاء والخونة والغرب والصهيوامريكي الذين جاءوا به على دبابة ضد ارادة المصريين..

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  8. يقول علي:
    أبريل 7, 2024 الساعة 2:17 ص

    هل هناك نظام تعيس أكثر من نظام السيسي ؟

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  9. يقول الغريب:
    أبريل 7, 2024 الساعة 10:25 ص

    لو كان في قلبك ذرة رحمة او خير لظهر ذلك على المصريين المسجونين عندك ظلما وعدوانا كفاك نفاقا فانك زائل كما زال غيرك

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