السيسي: ملف المياه جزء من حملة للضغط على مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، موضحا أن بلاده تدرك أبعاد هذا الأمر.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوغندي، يويري موسيفيني أمس، أن بلاده ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.

وأكد أن المساس بحقوق مصر المائية خط أحمر، في إشارة إلى فشل التوصل لاتفاق مع إثيوبيا حول عمليات ملء وتشغيل سد النهضة خاصة في سنوات الجفاف.

وتابع أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس الأوغندي، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مضيفًا: «مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر».

ولفت إلى أن «حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل».

وأكد أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب هي حصة مصر والسودان من مياه النيل ما يمثل حوالي 4 في المئة فقط من الإجمالي، مضيفاً: «نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه، ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا».

وأكد أن بلاده لا ترفض استفادة دول حوض النيل من المياه سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل.

وتابع: من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمن لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، متابعا: «لكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين».

وكان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، قد قال إن مباحثاته مع نظيره في ساحل العاج، تناولت التهديد الوجودي لمصر؛ نتيجة السياسات الأحادية غير المسؤولة من الجانب الإثيوبي.

وأكد أن بلاده مستعدة لاتخاذ أي إجراءات طبقًا القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية والحفاظ على مقدرات شعبها.

وتأتي تصريحات السيسي ووزير الخارجية المصري في وقت يشهد فيه موسم الفيضان انخفاضا في معدل هطول الأمطار على إثيوبيا، في وقت تنتظر القاهرة تدفق المياه بعد حجز أديس أبابا 9 مليارات متر مكعب من المياه، حتى تفيض المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة.

وتعتمد مصر على بحيرة السد العالي في توفير احتياجاتها من المياه خلال موسم الشتاء أو في حال انخفضت كمية المياه الواردة من الجنوب خلال موسم الفيضان الذي يبدأ في شهر يوليو/ تموز وينتهي في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.

وعقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وأعمال تشغيل السد العالي لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها من السد. وأكد الوزير المصري حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

ولفت سويلم، وفق بيان، إلى أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0) خاصة مع أهمية السد العالي باعتباره أهم منشأ مائي في مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأنه قد نظم عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن معدلات هطول الأمطار على أجزاء من حوض النيل الأزرق تشهد انخفاضًا عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع الجاري من (5 ـ 12 أغسطس/ آب) استمرارًا لما حدث في شهر يوليو/ تموز الماضي وأوائل أغسطس/ آب الجاري، طبقًا لتقديرات مركز إيجاد «ايجاد» للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار.

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أن التخزين في سد النهضة توقف العام الماضى عند 60 مليار متر مكعب عند منسوب 638 مترا، وتم استخدام 5 مليار متر مكعب منها بالإضافة إلى الإيراد اليومى من بحيرة تانا (10 ملايين متر مكعب) لتشغيل التوربينات، التي كان من المتوقع أن تستخدم أكثر من 30 مليار متر مكعب في حالة التشغيل المتوسط.

ولفت إلى أن موسم الأمطار بدأ أول يوليو/ تموز الماضي وفي بحيرة سد النهضة حوالى 55 مليار متر مكعب، وتحتاج إلى 9 مليارات متر مكعب لتفيض المياه من أعلى الممر الأوسط، وتم تخزين معظمها بالفعل، ومن المنتظر تدفق المياه في أي وقت.

ولفت أن مستوى التخزين في السد العالي مطمئن ولن يتأثر بتأخر مرور المياه من سد النهضة، أو انخفاض معدل هطول الأمطار في إثيوبيا خلال الأسابيع الماضية، والتى قد تزيد في بقية الموسم حتى نهايته أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أعلن إنجاز العمل في مشروع سد النهضة على نهر النيل، لافتا إلى أن تدشين المشروع سيكون في أيلول/سبتمبر المقبل، داعيا مصر والسودان وشعوب حوض النيل للمشاركة في احتفال تدشين السد، مؤكدا أن بناء سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي في مصر.

وأكد انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف.

في المقابل، قال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.

وتتهم المعارضة المصرية نظام السيسي بالمسؤولية عن أزمة السد، بسبب توقيع اتفاق المبادئ وعدم اتخاذ مواقف حاسمة، والاكتفاء بالدخول في جولات مفاوضات راوغت فيها إثيوبيا لكسب الوقت.

وأُطلق مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير» في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين، إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه خاصة في سنوات الجفاف.

وفشلت جولات المفاوضات على مدار سنوات بين الدول الثلاث، وتمسكت مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بتشغيل السد.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا، قائلا: «أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل».

وتابع: السد يعيق تدفّق مياه النيل إلى مصر، مشيرًا إلى رغبته في «حل الأزمة بسرعة».

وزاد في سياق حديثه عن عدد من المناطق الساخنة حول العالم التي يسعى إلى احتواء أزماتها، حسب تعبيره: «نحن وإثيوبيا أصدقاء لكنهم بنوا سدا منع وصول المياه إلى نهر النيل»، مشيرًا إلى أن النيل منبع حياة ومورد دخل مهم للغاية بقوله «إنه حياة مصر».

وبعد ساعات من هذه التصريحات، رحّب السيسي بما ورد على لسان ترامب، معربًا عن تقديره لما وصفها بـ «جدية الإدارة الأمريكية تحت قيادته في حل النزاعات»، ومؤكدًا أن «مصر تثق في قدرة ترامب على إنهاء هذا الملف».