السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع في البحر الأحمر مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)

القاهرةـ “القدس العربي”:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تتطلع إلى تهدئة الأوضاع في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، خاصة مع النجاح في التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار جهود استعادة الأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء، أرسينيو دومينغيز، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، في حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء الأوضاع في مضيق باب المندب، وسبل استعادة الأمن في تلك المنطقة في ضوء أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية.

وقال بيان الرئاسة، إن السيسي أكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على استمرار التعاون فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، خاصةً مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في مجال الشحن والنقل البحري، ومع وجود قناة السويس وسواحل ممتدة على كل من البحرين المتوسط والأحمر.

وسبق وأعلن السيسي، عن أن التحديات الإقليمية أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60 في المئة من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، ما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الحوثيون هجمات تستهدف السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل أو التابعة للدولة التي تدعمها في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أجبر عدد من السفن لتغيير مسارها.