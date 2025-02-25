السيسي: نرفض اقتراحات تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة- (تدوينة)

القاهرةـ “القدس العربي”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض اقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي شدد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبحسب البيان، أكد السيسي على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله الفلسطينيين، مع رفض اقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة، وأهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية كونه الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

ولفت بيان الرئاسة، إلى أن السيسي شدد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق، لافتا إلى استعداد بلاده لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

ومن جانبه، أعرب الحكيم عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزاً الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.

وبحسب البيان، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا الشقيقة، وحتمية إطلاق عملية سياسية تشمل كافة أطياف الشعب السوري، تنتهي بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات، كما تم التأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال للأراضي السورية.

وواجه اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة إلى عدة دول بينها مصر والأردن رفضا عربيا ودوليا.

وكان ترامب تحدث عن نيته فرص السيطرة الأمريكية على القطاع وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.