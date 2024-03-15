السيسي: نسعى للوصول لهدنة… وحجم المساعدات التي تدخل غزة لا تساوي المطلوب

القاهرة ـ «القدس العربي»: حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، موكدا أن بلاده تسعى إلى الوصول لهدنة في القطاع ووقف إطلاق النار، وإدخال أكبر حجم من المساعدات لوضع حد لهذه المجاعة وتأثيرها على الناس، والسماح للسكان في الوسط والجنوب بالتحرك في اتجاه الشمال.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في مقر أكاديمية الشرطة المصرية، أمس الجمعة، إنه منذ بداية الصراع في غزة، أكدنا أن معبر رفح مفتوح ونحن مستعدون لإدخال أي حجم من المساعدات، لأشقائنا في فلسطين وقطاع غزة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، لافتا إلى أن الدولة دخلت في مبادرة وتحالف لإسقاط المساعدات من الطائرات بالتعاون مع الإمارات وقطر وأمريكا وفرنسا وغيرها الكثير من الدول.

فرصة حقيقة

وزاد: حجم المساعدات التي تم إدخالها هي أرقام لا تساوي أبدا المطلوب، نحن نتحدث عن الآلاف من الأطنان التي نحتاج إدخالها يوميا إلى القطاع.

وأكد «على ضرورة أن تكون هناك فرصة حقيقية لأن تبقى هناك دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، وتكون هناك فرصة أن يعيشوا بكرامة في بلدهم يديروا أمورهم بالشكل الذي يرتضوه دون أن يكون لهم أي ضرر أو يكون للمواطن الإسرائيلي على الجانب الآخر ضرر.»

وتابع: «الاعتراف الدولي بفلسطين، وأن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وكمال الاعتراف بها من جانب الدول الكبيرة، هذا لو تحقق إحنا ممكن نقول على الرغم أننا في أزمة وفي مأساة كبيرة جدا شهدناها خلال الخمسة شهور الماضية، إلا أن يبقى عزاؤنا للي حصل أن بقى في دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وحذر السيسي من اتساع نطاق الحرب، والتأثير على سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وتأثير ذلك على التجارة الدولية بشكل كبير، أو امتداد الصراع إلى الشمال، متمنيا خلال أيام قليلة الوصول إلى وقف إطلاق النار وعدم وجود تأثير سلبي يمكن أن يؤثر على الموقف في غزة أكثر من ذلك.

وفيما يخص حركة المساعدات والأشخاص عبر معبر رفح البري، قال خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، إن 210 شاحنات مساعدات دخلت قطاع غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم، بينها 7 شاحنات تحمل غاز الطهي الخاص بالمنازل وتم تسليمهم إلى وكاله غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

وبين، أن 150 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال من الجانب الفلسطيني، و60 شاحنه مساعدات إنسانية وطبية دخلت معبر رفح البري.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر المصري، إنه جار تجهيز 190 شاحنة للدخول إلى غزة خلال الساعات القادمة. وفيما يخص حركة الأشخاص، دخل مصر أمس عبر معبر رفح البري 67 مصابا فلسطينيا، منهم 44 سيجري نقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، و23 مصابا سيتم نقلهم إلى دولة الإمارات.

كما استقبل المعبر أمس 77 مصريا من أصل فلسطيني و300 فلسطيني من أصحاب الإقامات، وكذلك دفعة جديدة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، في وقت غادر مصر متوجها إلى غزة 34 من العاملين في منظمات الإغاثة الدولية.

في غضون ذلك، جددت النيابة المصرية، حبس 156 متضامنا مع فلسطين 15 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«معتقلي دعم فلسطين» 15 يوما.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين من الشارع، خلال التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولاحقت آخرين، خلال حملة أمنية، أعقبت تلك التظاهرات التي تمكنت من الدخول إلى ميدان التحرير، وكسر خطة الدولة لاستخدام التظاهر للتضامن مع فلسطين من أجل إظهار الدعم للسيسي، ما رد عليه المتظاهرون حينها من الشوارع ومن ميدان التحرير، برفع شعار «دي مظاهرة بجد.. مش تفويض لحد».

وصدرت قرارات تجديد الحبس بحق المعتقلين، على ذمة 26 قضية منفصلة، بشكل إجرائي دون تحقيقات.

وأعلن محامون ومراكز حقوقية، قبل أيام، عن ظهور 29 شخصاً في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بعد إخفائهم قسريا لنحو 70 يوماً، وتم ضمهم إلى قضايا مختلفة متعلقة بتظاهرات دعم فلسطين، ليرتفع عدد معتقلي فلسطين من 127 شخصاً إلى 156شخصاً من محافظات مختلفة.

ويأتي اعتقال الشباب المتضامن مع فلسطين ضمن سياق محاولة الدولة محاصرة الاحتجاج ضد حرب الإبادة في غزة، وتخوفها من انفجار هذا الاحتجاج في وجهها نظراً لمواقفها في إحكام الحصار على قطاع غزة، واستمرار غلق معبر رفح، ومنع النشطاء والشخصيات العامة المحلية والعالمية المتضامنة مع غزة من الوصول إلى المعبر، كما حدث مع «قافلة العالم» فضلاً عن تخوف الدولة من تمدد الاحتجاجات من أجل فلسطين ضد الأوضاع الداخلية، حال عدم محاصرتها، في ظل الحالة الاقتصادية المتردية.

وقفة تضامنية

إلى ذلك، نظم متطوعون بتحالف إغاثي مصري، أمس الجمعة، وقفة أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك حسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الخاصة، وسط تحذيرات مصرية رئاسية من عرقلة مساعدات القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق القناة المصرية «نظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر (أهلي) وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح».

وأكد المصريون المتضامنون أمام المعبر «رفضهم للعدوان الغاشم على أهالي فلسطين، وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية». وبثت القناة ذاتها، لقطات متلفزة تظهر أعدادا من المتطوعين المصريين يتجمعون قرب معبر رفح، ويرددون هتافات.