السيسي والملك عبد الله يؤكدان في اتصال وحدة الموقفين المصري والأردني بشأن القضية الفلسطينية

12 - فبراير - 2025

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الملك عبدالله الثاني في القاهرة، 16 ديسمبر 2024

القاهرة: قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتفقا في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تنفيذ خطة لإعادة توطين سكان القطاع في كل من مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان رفضا قاطعا.

وقالت الرئاسة المصرية في البيان إن الاتصال “ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”.

وأضافت “شدد الزعيمان على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأشارت إلى أن الزعيمين تناولا أيضا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير/ شباط.

  1. يقول كلام رصاص:
    فبراير 12, 2025 الساعة 5:22 م

    تحية لموقف السيسي من قطاع غزة..رغم ضغوط امريكا.

  2. يقول qoraish:
    فبراير 12, 2025 الساعة 5:24 م

    يجب على الدول العربية والدول الاسلامية أن تكون واضحة؛
    حل الدولتين = سلام حقيقي مع اسرائيل
    طرد الفلسطينيين = حرب شاملة ضد الكيان الصهيوني المجرم

  3. يقول رضا تونس:
    فبراير 12, 2025 الساعة 6:13 م

    كل اللغو الذي يصدر عن الأحمق ترامب كلام تافه و هي جرائم حرب من أول التهجير القسري الى الابادة الجماعية الى الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة و الأحتيال لن تنجح أي من أفكاره الغبية والفلسطينيون لن يذهبوا الى أي مكان ٱخر مهما كانت التضحيات فهم موجودون فوق أرضهم منذ أكثر من 1400 سنة من قبل أن توجد دولة إسمها الولايات المتحدة الامريكية فوق جماجم الهنود الحمر

  4. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    فبراير 12, 2025 الساعة 7:32 م

    كل امال الشعوب العربية والاسلامية معقودة علي مصر و السعودية للوفوف كالصخرة في وجه ابتزازات ترامب . الفرص لا تكرر. أما اعلاء شانكم و تما السقوط الي الحضيض الي الأبد. فرصة النصر ابتداتها حماس و على الانظمة العربية عدم تفويتها.

  5. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 13, 2025 الساعة 3:47 م

    هه على الأقل السيسي كان أشجع هذه المرة عندما رفض دعوة ترامب المتصهين الأرعن المجنون سمسار البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸😎👍

