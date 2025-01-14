السيسي وبايدن يؤكدان أهمية “إبداء مرونة” للتوصل لاتفاق بغزة- (بيان)

القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، “أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق” بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه السيسي من بايدن، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأفاد البيان بأن “الاتصال الهاتفي تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين”.

واستعرض الرئيسان المصري والأمريكي في هذا الإطار “آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق”.

وشدد السيسي على “ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، التي تستضيفها بلاده، وصلت مرحلة “التفاصيل النهائية”، مؤكدا أنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.

فيما كشفت مصادر فلسطينية الاثنين، أن الاتفاق “شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)