السيسي وبايدن يؤكدان أهمية الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين

القاهرة- “القدس العربي”: اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية في قطاع غزة بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيسي من الرئيس الأمريكي مساء اليوم الأربعاء.

وقال بيان للرئاسة المصرية، إن الرئيسين أكدا على أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين.

وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، لفت بيان الرئاسة، إلى حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للسيسي، على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمين، ومؤكداً رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وأضاف البيان الرئاسي، أن السيسي أكد أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.