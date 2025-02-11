السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث

القاهرةـ “القدس العربي”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، ضرورة تنفيذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من فريدريكسن اليوم، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ولفت البيان إلى أن الاتصال شهد تبادلا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.

وزاد البيان: شدد الجانبان على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلا للحياة، دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظراً للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.

ولفت البيان إلى أن الاتصال تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة السيسي إلى الدنمارك مؤخراً، فضلا عن كافة محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادا إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.