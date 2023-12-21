السيسي وكاميرون يرفضان تهجير الفلسطينيين من أراضيهم- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، وسفير بريطانيا لدى القاهرة غاريث بايلي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي إن كاميرون سلم السيسي خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”، قدم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخاب السيسي رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتوافق الجانبان على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية في القطاع، كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.