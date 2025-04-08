السيسي وماكرون في العريش.. وأحزاب الموالاة تحشد الآلاف لاستقبالهم

القاهرةـ “القدس العربي”:

وصل الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وتوجه الرئيسان إلى مستشفى العريش العام لتفقد الجرحى والمرضى الفلسطينين القادمين من غزة.

ويتضمن جدول الزيارة تفقد مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء التي تشهد تكدسا للمساعدات بسبب إغلاق الاحتلال المعابر، وزيارة معبر رفح.

السلطات المصرية حشدت الآلاف من المواطنين أمام مطار العريش ومعبر رفح لإعلان رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين

وكانت السلطات المصرية حشدت الآلاف من المواطنين أمام مطار العريش ومعبر رفح لإعلان رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المعبر.

ورفع المحتشدون الأعلام المصرية والفلسطينية ولافتات تعبر عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي، من بينها: “كلنا خلف الرئيس”، و”نؤيد قيادتنا السياسية في حماية حدود الوطن”، إلى جانب لافتات ترحيب بالرئيس الفرنسي كُتب عليها: “أهلاً بالرئيس ماكرون في سيناء السلام”.

كما رفع المشاركون شعارات ترفض خطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتؤكد على أن “سيناء ليست بديلاً عن غزة”، كما تضمنت الهتافات تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي، ومطالبات بوقف الجرائم بحق المدنيين في القطاع المحاصر.

وكان أعضاء في مجلس النواب المصري وقيادات في أحزاب موالية على رأسها حزب مستقبل وطن الذي يمثل الغالبية في البرلمان، واتحاد القبائل العربية الذي أسسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني أشرفوا على نقل المواطنين من المحافظات مساء أمس الاثنين إلى سيناء.