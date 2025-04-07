السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة عودة اتفاق غزة ورفض التهجير

القاهرة: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، توافقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة عودة وقف إطلاق النار بقطاع غزة ورفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال السيسي في مؤتمر مع ماكرون: “توافقت مع الرئيس الفرنسي على ضرورة عودة وقف إطلاق النار في غزة ورفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم”.

وأكد الرئيس المصري عزم بلاده على استضافة المؤتمر الدولي لإعمار غزة، بالقاهرة عقب عودة وقف إطلاق النار في القطاع.

وشدد على أنه اتفق مع ماكرون على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي السورية.

من جانبه دعا ماكرون، في كلمته بالمؤتمر الصحافي إلى “استئناف المفاوضات بشأن غزة دون تأخير”.

أكد أنه “لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة” وألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل وفق تعبيره.

وقال ماكرون إنه يتطلع لحكم “فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية”.

(الأناضول)