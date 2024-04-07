السيسي ومدير المخابرات الأمريكية يحذران من خطورة التصعيد في رفح- (تدوينة)

السيسي يستقبل ويليام بيرنز- من حساب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية على فيسبوك

القاهرة- “القدس العربي”:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف فهمي في بيان نشره على “فيسبوك” أن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع الميدانية في القطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

وتابع أن السيسي شدد خلال اللقاء على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

كما أكد السيسي على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد توافقا على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ووصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إلى القاهرة الاحد للمشاركة في جلسة مباحثات جديدة تستضيفها القاهرة لبحث التهدئة في غزة.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري، يشارك في الجلسة، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أل ثاني، ووفد إسرائيل، ووفد من حركة حماس.

وتلعب مصر وقطر دورا في الوساطة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، من أجل تبادل الأسرى والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.