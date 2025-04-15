السيسي وولي عهد الكويت يؤكدان رفضهما تهجير الفلسطينيين

القاهرةـ “القدس العربي”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، رفضهما أي مخطط لتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لولي العهد في مقر إقامته، خلال زيارته إلى الكويت ثاني محطات جولته الخليجية.

وقال السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأضاف: استعرض السيسي الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ثمنها ولي عهد الكويت.

وزاد: أكد السيسي وولي عهد الكويت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية، مشددين على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومؤكدين على أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في السودان.