السيسي يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم بقصر الاتحادية، رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.

وصرح المتحدث في بيان صحافي نشره عبر “فيسبوك”، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.

ووفق المتحدث، استعرض الطرفان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن.

كما تناول السيسي العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشدداً على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع.

وثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم.

(د ب أ)