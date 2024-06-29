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السيسي يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

منذ 4 ساعات

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة.

‏‎وقال بيان للرئاسة المصرية، إن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت الرئاسة المصرية في بيانها أن السيسي جدد تحذيره من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.

ولفت البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام في المنطقة.

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