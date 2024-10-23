السيسي يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة تفادي التصعيد في المنطقة- (تدوينة)

صورة للرئيس المصري مع نظيره الإيراني من حساب الرئاسة المصرية على الفيسبوك

القاهرةـ “القدس العربي”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب، الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة في مدينة قازان في روسيا.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي استعرض الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكدا ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان.

وجاء اللقاء بعد أيام من زيارة وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي إلى القاهرة لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

ويأتي اللقاء أيضا في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، وتوعد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها.