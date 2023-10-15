سياسة | عربي | مصر

السيسي يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي المصري ويصدر قرارات بخصوص تهجير أهالي غزة 

منذ 29 دقيقة

تامر هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة- “القدس العربي”:

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد اجتماع مجلس الأمن القومي.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأصدر الاجتماع عدة قرارات، منها “مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة”.

وأكد الاجتماع على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وتضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع، استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

ورفضت مصر أمس مرور الرعايا الأمريكيين عبر معبر رفح، واشترطت السماح لهم بالعبور، بالسماح بدخول المساعدات  الإغاثية للقطاع.

كما سبق ورفضت مصر ما وصفته بأطروحة الاحتلال لتوطين أهالي غزة في سيناء.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“درب التغريبة الجديد”.. فلسطينيون يروون شهادات عن “طريق الموت” من شمال قطاع غزة إلى جنوبه- (فيديوهات) 
منذ ساعتين
تضامنا مع فلسطين.. سياسي جزائري يتنازل عن جائزة أمريكية للديمقراطية.. وروائي يقاطع معرض فرانكفورت للكتاب
منذ 4 ساعات
جلسة لمجلس الأمن الجمعة وغوتيريش يطالب بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين
11 - أكتوبر - 2023
8 شهداء من الطلبة وتضرر 44 مدرسة وروضة خلال العدوان على غزة
18 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية