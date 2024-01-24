السيسي يتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

دبي: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية.

وأضاف أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الأسرى.

ونقلت قناة “القاهرة” الإخبارية الأربعاء عن السيسي قوله، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة: “موقفنا من تطورات غزة كان واضحا منذ البداية، وسنواصل دورنا في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة”.

وأضاف أن “موقفنا من الأوضاع في غزة قائم على شعورنا بالمسؤولية التاريخية”، مشيرا إلى أن “معبر رفح مفتوح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة على مدار الـ24 ساعة، وإجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأضاف أن “مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها”، مؤكدا أن “استقرار الدول والحفاظ على أمنها أمر تتحمله الشعوب”.

وأشار إلى أنه يقدر صلابة المصريين أمام حجم التحديات الاقتصادية، لافتا إلى أن “تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب في مواجهة الإرهاب محل اعتزاز المصريين وتقديرهم”.

(وكالات)