الرئاسة المصرية: زيارة السيسي لتركيا تاريخية.. وملف وقف العدوان على غزة على رأس الأولويات- (تدوينة)

القاهرةـ “القدس العربي”:

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى أنقرة في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصف بيان للرئاسة المصرية، الزيارة بالتاريخية التي تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية إلى مصر في فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية، إن الزيارة تشهد مباحثات معمقة مع الرئيس أردوغان ورئاسة الرئيسين الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.

وأضافت أن السيسي وأردوغان سيناقشان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشهدت العلاقات المصرية التركية توتراً منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وتبنّي أنقرة موقف داعم لمرسي، وانتقدت الخطوات التي اتخذها الجيش فيما بعد، واستضافة عدد من قيادات المعارضة المصرية وجماعة “الإخوان المسلمين”، إضافة إلى تبنّي القاهرة وأنقرة سياسات مختلفة فيما يتعلق بالملف الليبي، والخلافات حول غاز شرق المتوسط.

وخلال العامين الماضي، تبادلت مصر وتركيا زيارات مسؤولين، للمرة الأولى منذ عام 2014.

ومثلت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ولاية أضنة المنكوبة إثر الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/ شباط 2023 نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات، أعقبها زيارة وزير الخارجية آنذاك التركي مولود جاوش أوغلو، في مارس/ آذار 2022.

وكانت الزيارة الأولى على مستوى رفيع لمسؤول تركي إلى القاهرة منذ 11 عاماً، سبقها سلسلة من اللقاءات الاستكشافية ولقاء سريع جرى بين أردوغان والسيسي في قطر، على هامش افتتاح كأس العالم، واتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.