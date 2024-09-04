الرئاسة المصرية: زيارة السيسي لتركيا تاريخية.. وملف وقف العدوان على غزة على رأس الأولويات- (تدوينة)

القاهرةـ “القدس العربي”:
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى أنقرة في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووصف بيان للرئاسة المصرية، الزيارة بالتاريخية التي تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية إلى مصر في فبراير/ شباط الماضي.
وقالت الرئاسة المصرية، إن الزيارة تشهد مباحثات معمقة مع الرئيس أردوغان ورئاسة الرئيسين الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.
وأضافت أن السيسي وأردوغان سيناقشان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشهدت العلاقات المصرية التركية توتراً منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وتبنّي أنقرة موقف داعم لمرسي، وانتقدت الخطوات التي اتخذها الجيش فيما بعد، واستضافة عدد من قيادات المعارضة المصرية وجماعة “الإخوان المسلمين”، إضافة إلى تبنّي القاهرة وأنقرة سياسات مختلفة فيما يتعلق بالملف الليبي، والخلافات حول غاز شرق المتوسط.
وخلال العامين الماضي، تبادلت مصر وتركيا زيارات مسؤولين، للمرة الأولى منذ عام 2014.
ومثلت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ولاية أضنة المنكوبة إثر الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/ شباط 2023 نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات، أعقبها زيارة وزير الخارجية آنذاك التركي مولود جاوش أوغلو، في مارس/ آذار 2022.
وكانت الزيارة الأولى على مستوى رفيع لمسؤول تركي إلى القاهرة منذ 11 عاماً، سبقها سلسلة من اللقاءات الاستكشافية ولقاء سريع جرى بين أردوغان والسيسي في قطر، على هامش افتتاح كأس العالم، واتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.
بعد تواجد أو تعايش أو تكامل الوجود في القرن الأفريقي، في الجهة المواجهة إلى (اليمن) سياق توقيت (الزيارة)،
هل هو لخدمة تكبير (طوفان الأقصى) أم هو من أجل القضاء أو إلغاء (فلسطين) أو (اليمن) من نظام الأمم المتحدة؟!
هو أول ردة فعل على عنوان (السيسي يتوجه إلى تركيا في أول زيارة لرئيس مصري منذ 12 عاما) https://www.alquds.co.uk/?p=3394576
(الظلم) الذي نتج بسبب نجاح/فشل (الإنقلاب) داخل (مصر) أو (تركيا)، يجب أن يتوقف،
تذبذب (العملة)، سببه (الظلم)/(الفساد)/(الغش) الناتج عن تشويه الحقيقة، عن عمد وقصد، بحجة تضليل فهم أو قراءة الآخر (خارج الحدود) لأي شيء له علاقة بالأنا (داخل الحدود)،
نحن، شركة دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال) في تنفيذ مشروع صالح (التايواني)، من أجل خلق Saleh Halal AI، حسب حاجة إدارة وحوكمة أي دولة، ترغب في التعاون معنا،
البداية، أو الإلهام، كانت تجربة العراق مع الصين، في تنفيذ (عقد المقايضة) ثم تكامل (طريق التنمية) العراقي مع مبادرة طرق وحزام الحرير (الصيني) لأتمتة إدارة وحوكمة أي دولة بداية من عمود الكهرباء (مشروع خالد الصيني)،
وأخيراً توقيع عقد بناء مدينة الجواهري الصينية (الذكية) وعقد بناء مدينة بسماية الكورية (الذكية)، في المقابل تأسيس مع د رحيم العتابي، شراكة لخلق AI وطني، ينافس AI الصين أو AI تايوان، نسخة وطنية من Saleh Halal AI،
ولذلك يا حبيبنا ا حاتم الطائي، يا رب (تفوز) هواوي والصين وبريكس، تعليقاً على الخبر الذي نشره موقع الرؤية العمانية
https://alroya.om/p/350675
كما فازت شركات (تايوان)، بعقود إنتاج المنتجات لبقية دول العالم، كمفهوم عملي إلى مفهوم إقتصاد العولمة، ما بعد 1945، لتقليل تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الأولى والثانية،
على مفاهيم الإحتكار (الغربية) في الاستحواذ على الأرباح، أو العقود ما قبل الأزمة في عام 2008، والتي دفعت الصين إلى طرح مبادرة (المقايضة) أولاً، ثم مبادرة طرق وحزام الحرير لأتمتة إدارة وحوكمة الدولة بداية من عمود الكهرباء (مشروع خالد الصيني).🤨😉
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سبحان مغير الأحوال هذا من كان يسميه بالأمس با الانقلابي.