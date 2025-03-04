الشرع لـ”السيسي”: حريص على بدء صفحة جديدة مع الدول العربية خاصة مصر

القاهرة- “القدس العربي”: التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة أمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن السيسي أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفًا.

وبين المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي شدد على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدٍ على الأراضي السورية.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن الشرع أكد حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية خاصةً مصر، لافتا إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة أراضي الدول العربية وسلامتها واستعادة الاستقرار الإقليمي.