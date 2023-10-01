السيسي يحذر من الفوضى: ممكن أعطي 100 ألف إنسان شريط ترامادول وألف جنيه ونهد البلد

القاهرة- “القدس العربي”:

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الفوضى، قائلا إنه يمكن أن يعطي شريط ترامادول “مخدر” وألف جنيه لمئة ألف إنسان ظروفهم صعبة “وأنزلهم 10 أسابيع إلى الشوارع لعمل حالة يمكن أن تهد بلدا بتكلفة مليار جنيه، وهو مبلغ هناك من ينفقه في حفلة”. ودافع السيسي عن المشروعات التي يتبناها وتعتبرها المعارضة غير ذي جدوى وتسببت في انهيار الاقتصاد المصري.

وقال السيسى خلال فاعليات مؤتمر حكاية وطن، إنه منذ سنة ونصف تقريبا كانت بطولة كأس العالم في قطر، وإن الإعلاميين في مصر هاجموا حجم الإنفاق الذي بلغ 300 مليار دولار على إعداد الدولة نفسها، وليس على البطولة، لتحويل دولة قطر من حالة إلى حالة أخرى. وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر حكاية وطن: الناس هاجموا قطر واتهموها بأنها ضيعت الـ300 مليار دولار، وأنا أخبرتهم أن قطر أنفقت هذا الرقم لبناء قدرات الدولة في قطاعات صرف صحي وكهرباء وموانئ وغيرها.

وزاد: نحن أنفقنا 10 تريليونات جنيه في مصر خلال السنوات الماضية، وهذا الرقم لان الشركات مصرية، ولو كانت أجنبية لزاد الرقم 3 أضعاف.

وقال السيسي، إن بلاده كانت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ليس أمامها سوى الأفكار، وواصل: عندما كان يتحدث الفريق كامل الوزير وزير النقل عن ميناء الإسكندرية، هل تتصوروا أن “درجة الإهمال في الميناء وصلت أن الناس تبني داخله مدرسة وعقارا”، والإسكان والعشوائيات تصل إلى الظهير الخلفي للميناء.

وطالب السيسى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات في عام 2025، مضيفًا: “أنا لا أعرف شي اسمه 2030، لا بد أن تنتهي كل المشروعات عام 2025”.

ومن المنتظر أن يعلن السيسي ترشحه لولاية ثالثة خلال الأيام المقبلة، ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، إذ يغلق باب الترشح في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تجري عملية التصويت في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للسيسي في عام 2024، بدلاً من 2022، ويحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.