السيسي يحذر من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية

القاهرة- “القدس العربي”:

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية كاملة، يكون تأثيرها على المنطقة والسلام بها.

وقال السيسي، إن هناك حاجة في تلك المرحلة إلى احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة.

وأضاف السيسي خلال اجتماعه مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اليوم في القاهرة: يوجد 4 آلاف من المدنيين سقطوا في القطاع منهم 1500 طفل، ومن المهم احتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب في سقوط مزيد من المدنيين.

وتابع: أقدر الجهود التي بذلت منكم، ومن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح، حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه بعد القصف الذي حدث فيه الفترة الماضية.

وأكد أهمية استمرار تدفق المساعدات للقطاع، من مواد طبية وإنسانية، حتى لا يؤثر هذا الأمر على 2.3 مليون فلسطيني بالقطاع.

وشدد على أنه يجب أن يتم التنسيق والتعاون؛ حتى لا تنزلق المنطقة لحرب إقليمية كاملة، يكون تأثيرها على المنطقة والسلام بها.

وأضاف: “نحتاج أن نستخلص دروسًا من هذه الأزمة، وهي إعادة إحياء السلام بالمنطقة، وإعطاء الأمل للفلسطينيين بإعطائهم الحق في إقامة دولتهم على حدود يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.