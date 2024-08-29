السيسي يحذر من تعقد الموقف الإقليمي بسبب حرب غزة والتصعيد في الضفة

السيسي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي (من حساب المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك)

القاهرة: حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس من مخاطر التصعيد الإقليمي بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيدة السيناتور جوني إرنست وذلك، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وأوضح المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، أن الوفد الأمريكي حرص خلال اللقاء على تأكيد الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، “والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي.

ولفتوا في هذا السياق إلى “الدور المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، وكذا دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة بغزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة، أو الدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية.” كما أوضحوا أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد في المنطقة.

وشدد الرئيس المصري على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكدا اعتزام مصر مواصلة جهودها- بالتنسيق مع الشركاء- بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة.

وحذر السيسي من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشددا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دوليا ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلا من الوضع الحالي الذي ينذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع بالسودان، حيث أكد السيسي مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي، ينهي الأزمة بالسودان، ويحفظ مقدرات شعبه.

كما تناولت المناقشات الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وتماسك مؤسساتها الوطنية، على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها وملء الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب.

وأكد أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي تقديرهم البالغ للمواقف المصرية، مؤكدين مواصلة التشاور والعمل المشترك بين البلدين، لتحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط.

(د ب أ)