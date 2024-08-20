السيسي يحذر من توسع الصراع الإقليمي ويؤكد أن الوقت حان لوقف الحرب في غزة- (تدوينة)

القاهرةـ “القدس العربي”:

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، ونتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي في الدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم بالمفاوضات الجارية في القاهرة.

وكان بلينكن وصل إلى مصر الثلاثاء قادما من إسرائيل، قبيل مفاوضات حاسمة مرتقبة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق.

من جانبه أكد السيسي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته، ولافتا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف.

وبين السيسي أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله نظيره الأمريكي، عن أمله في أن تشهد الجولة القادمة من المفاوضات رغبة سياسية إسرائيلية صادقة لوقف الحرب على القطاع، معتبراً ذلك السبيل الوحيد ليس فقط لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، ولكن أيضاً للحيلولة دون خروج الوضع الإقليمي عن السيطرة وارتفاع حدة التصعيد بشكل يهدد استقرار الإقليم بأكمله وسلامه شعوب المنطقة.

واعتبر عبد العاطي أن رؤية بلاده تجاه مستقبل استقرار الشرق الأوسط، تتأسس على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المنتظر أن تشهد القاهرة الخميس المقبل جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبحث خلالها مسؤولون من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، المقترح الذي تقدمت به واشنطن خلال اجتماع الدوحة لتقليص الفجوات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ويظل التعنت الإسرائيلي في الانسحاب من المحور الحدودي مع مصر “محور فيلادلفيا” أحد أهم النقاط العالقة في طريق التوصل لاتفاق.

وجددت القاهرة، مساء الاثنين، تمسكها بانسحاب إسرائيلي “كامل” من محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة اللذين احتلتهما في مايو/ أيار الماضي.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه “لا صحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا”، مؤكدا أن مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.