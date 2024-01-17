السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة

القاهرة- “القدس العربي”:

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على اكثر من جبهة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، في حضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وبحسب بيان للرئاسة، فإن السيسي شدد على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكداً أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.

ولفت بيان الرئاسة المصرية إلى أن الجانبين توافقا على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها.