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السيسي يرحب بنجاح الوساطة المشتركة لتحقيق هدنة في قطاع غزة

22 - نوفمبر - 2023

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إسطنبول: رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنجاح الوساطة المشتركة بين بلاده وقطر والولايات المتحدة، لتحقيق هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”.

جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسيسي على فيسبوك، أكد خلاله “استمرار الجهود المصرية من أجل فرض السلام وتحقق العدالة، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وقال: “أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين”.

وأضاف: “أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وفجر الأربعاء، أعلنت الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس” بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

(الأناضول)

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  1. يقول Basem:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 9:29 ص

    علاقة مصر بحماس فقط هي التي تعطي بعض الوزن لمصر في هذا العالم خاصة عند اسراءيل وامريكا.
    ولكم في وزن مصر العالمي عبرة خلال انتهاك إثيوبيا الفاضح للأمن القومي المصري أيام سد النهضة

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  2. يقول qoraish:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 9:25 م

    أظهر الرئيس السيسي وجها ضعيفا خلال الصراع
    مصر تستحق رئيساً أقوى بكثير من الرئيس الحالي
    إن شاء الله إخواننا المصريين سوف يتخذون القرار الصحيح في المستقبل

    رد

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