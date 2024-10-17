السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية- (تدوينة)

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الإيراني في القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي، إن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية في المنطقة.

وأكد السيسي الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة.

ودعا السيسي إلى ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.

من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيداً بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.