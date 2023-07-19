السيسي يصدر عفوا عن الباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر

القاهرة- “القدس العربي”: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عفوا عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، وفق ما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي” إن الرئيس المصري أصدر اليوم عفوا رئاسيا عن عدد ممن صدر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، منهم زكي والباقر.

وكانت محكمة مصرية قضت، أمس الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات بحق زكي، على خلفية كتابته مقال رأي عام 2019، عن أوضاع المسيحين في مصر، الأمر الذي دفع العديد من ناشطي حقوق الإنسان في مصر إلى الانسحاب من “الحوار الوطني” الذي أطلقته الحكومة مطلع أيار/مايو لمناقشة كل المسائل الخلافية.

فيما يقضي المحامي الحقوقي محمد الباقر حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.