السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية و7 سنوات فترة انتقالية لإخلاء الوحدات

القاهرة- “القدس العربي”:

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 المعروف إعلاميا بـ“قانون الإيجار القديم”.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، تصديق السيسي على القانون الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، وسط اعتراضات من المعارضة والنقابات المهنية، ويتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها بـ7 سنوات، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وحسب حصر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يبلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية.

وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2792224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3019662 وحدة.

وكانت أحزاب المعارضة ونقابات ومنظمات مجتمع مدني أكدت رفضها لمشروع القانون واعتبرته يهدد السلم الاجتماعي باعتباره سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر.