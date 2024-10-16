السيسي يعين رئيسا جديدا للمخابرات خلفا لعباس كامل- (فيديو)

اللواء عباس كامل يؤدي اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة في 28 يونيو، 2018

القاهرة- “القدس العربي”: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا، اليوم الأربعاء، بتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسا لجهاز المخابرات العامة، خلفا للواء عباس كامل.

وكان اللواء حسن محمود رشاد يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات.

كما أصدر السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

ويمثل قرار الإطاحة برئيس جهاز المخابرات من منصبه مفاجأة كبيرة، إذ يعد كامل أحد أكثر المقربين من السيسي، ويعرف في الأوساط السياسية بالرجل الثاني في الدولة المصرية.

وكان كامل يشغل منصب مدير مكتب السيسي، عندما كان يتولى منصب مدير المخابرات الحربية خلال فترة ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، ثم أصبح مدير مكتب وزير الدفاع مع تولي السيسي مسؤولية الوزارة في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2018، أصدر السيسي قرارا بإعفاء اللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة من منصبه، وتكليف عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد لها.

وبثت قناة إكسترا نيوز الإخبارية لقطات لاستقبال السيسي لرشاد وكامل معا.

أبرز تصريحات الكاتب الصحفي أحمد الطاهري بشأن تعيين اللواء حسن رشاد رئيسا للمخابرات العامة#eXtranews pic.twitter.com/KOrwewQtMy — eXtra news (@Extranewstv) October 16, 2024