العدوان على غزة ولبنان وتطورات سوريا تسيطر على افتتاح قمة الثمانية في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي» : سيطر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتطورات الأوضاع في سوريا على كلمات المشاركين افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي أمس الخميس، التي استضافتها مصر تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد».

تحديات وأزمات

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.

وأضاف أن أبرز الشواهد على تصدر الأزمات المشهد، استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في تحد لقرارات الشرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد، بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولا إلى سوريا التي تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.

ولفت إلى تخصيص جلسة خاصة، خلال القمة عن الأوضاع في فلسطين ولبنان.

وتابع: تواجه الدول النامية تحديات جسيمة، تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها في صعوبة بالغة، في تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.

وأكد أن مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، في مختلف المجالات وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن عن إطلاق عدة مبادرات خلال رئاسة مصر للمنظمة، بينها تدشين «شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية» لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، وإطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

كما أعلن عن تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى، حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، ومعدلات التجارة بين دولنا، وتدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.

السيسي تحدث عن تحديات وأزمات… وبزشكيان دعا للتوحد ضد إسرائيل

فيما قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن ما يشهده الشعب الفلسطيني من مجازر يومية، وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها بالقطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية.

وأكد على أهمية استمرار مهام ومسؤوليات وكالة الأونروا ومواصلة تقديم الدعم المالي لأداء مهامها، كما أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يقتضي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها، الأمر الذي سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا وشعوب المنطقة.

وأضاف، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عدوان، وجرائم حرب في كل من لبنان وسوريا، يستدعي التدخل الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي من شأنها إبقاء التوتر، وعدم الاستقرار، وحتى يعم الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة.

أما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فقال إن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددا على أهمية إعادة إعمار سوريا ووضع خطط سريعة للتعافي من الدمار الذي لحق بالبلاد.

أضاف خلال كلمته، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتثبيت الاستقرار في سوريا، وتعزيز تمكين شعب سوريا وبسط نفوذه على أراضيه.

وأعرب عن تطلعه لاحترام كافة العرقيات وإعادة إعمار سوريا، وأن يعيش الجميع في سلام، وأن يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره في سوريا.

في حين، دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي يعد أول رئيس إيراني يزور مصر منذ 11 عاما، الدول الإسلامية إلى التوحد ضد عدوان الكيان الصهيوني.

التجويع وسيلة حرب

وقال في افتتاح القمة: غزة تتعرض لإبادة جماعية ويتم استخدام التجويع وسيلة حرب.

ودعا لمزيد من التعاون بين دول المنظمة لتحقيق صالح شعوبنا» وتابع مصر دولة مهمة للغاية ولديها الكثير من الموارد.

وأيضا، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال: دون وقف إطلاق النار لن يتحقق السلام والرخاء في المنطقة» مبينا أن التوغل الإسرائيلي في لبنان زاد حدة المخاطر في المنطقة.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

وناقشت القمة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.