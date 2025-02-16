السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي ويشدد على رفض تهجير الغزيين

القاهرة- “القدس العربي”:

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيسَ الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان، إن اللقاء تناول سبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف: “شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية”.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن السيسي شدد خلال اللقاء على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكداً أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، ولفت إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم.

وبيّن المتحدث الرسمي أن السيسي أكد أيضا على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، لافتا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن رئيس الكونغرس اليهودي العالمي أبدى تأييده لما ذكره السيسي، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديراً لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الإستقرار في المنطقة.

وزاد البيان: “عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة، وأن الكونغرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، لافتا إلى تطلعه للمقترح المصري العربي بشأن غزة، ومشددا على أن السلام هو الأمل وأنه يتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين”.