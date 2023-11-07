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السيسي يلتقي مدير وكالة المخابرات الأمريكية ويؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

منذ 48 دقيقة

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين في قطاع غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد التأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن السيسي أكد محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية.

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