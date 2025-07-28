السيسي يناشد ترامب لوقف الحرب على غزة ويقول إن تشغيل معبر رفح لا يرتبط بالجانب المصري فقط

القاهرة- “القدس العربي”:

ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون المصري، تحدث فيها السيسي عن موقف بلاده من الأزمة في قطاع غزة.

وقال السيسي: “أوجه نداء خاصا للرئيس ترامب لبذل كل الجهود لوقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة”، مؤكداً أن ترامب قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة.

وأضاف: “منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل 3 نقاط، هي إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن”.

وتابع السيسي: “من الضروري التأكيد على الموقف المصري فيما يخص الحرب في قطاع غزة”، متابعا: “أقول هذا الكلام فى هذا الوقت بالذات، هناك كلام كثير يقال، ومهم الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية”.

وأكد السيسي أن موقف مصر كان واضحا جدا فيما يخص رفض تهجير الشعب الفلسطيني، متابعا: “عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية”.

وشدد السيسي على أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية، مضيفا: “خلال الـ 21 شهرا الماضية حرصنا على إدخال أكبر حجم من المساعدات”.

وأضاف السيسي: “فيما يخص معبر رفح، فهو يخص عبور الأفراد وتشغيله ليس من الجانب المصري فقط ولكن من الجانب الآخر في القطاع من إدخال المساعدات والحركة، وبالمناسبة فيما يخص القطاع هناك 5 معابر متصلة مع القطاع سواء من الأراضي الفلسطينية أو الأراضي المصرية، من جانبنا هناك معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم”.

وأكد السيسي أن بلاده لديها حجم ضخم جدا من المساعدات جاهز للدخول إلى القطاع.

ونفى أن تكون مصر تساهم في حصار القطاع، وقال: “أخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا بذلك، ولكن لكي تدخل مساعدات لا بد من التنسيق والطرف الآخر الموجود داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني يفتح المعبر من أجل المساعدات، وهناك تفاصيل كثيرة يتم تناولها في المباحثات مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة قوية ومخلصة من جانب الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتأتي كلمة السيسي، بعد أن شهدت عدة دول مظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية، تطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات، وتتهم مصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وكان رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، قال إن تحويل معبر رفح إلى معبر موت هو تنفيذ مباشر لمخطط تهجير شعبنا، بعد أن كان شريان حياة، داعيا مصر إلى اتخاذ موقف واضح بفتح المعبر وكسر الحصار، مستطردا: “نقول لأهلنا في مصر، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع على مقربة منكم؟”.

وأثارت تصريحات الحية ردود فعل واسعة في مصر، وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري في تدوينة له على موقع إكس، إن مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه “داعم للمقاومة ولا أحد يزايد على موقفه الداعم لقضيتنا المركزية فلسطين”.

وأضاف بكري: “الإجابة على سؤالك يا دكتور خليل بالقطع لا وألف لا، ولكن اسمح لي أن أطرح بعض التساؤلات أيضًا، وأنا الذي لم يزايد أحد على موقفي الداعم لفلسطين ولمقاومتها”.

ووجّه بكري عدة أسئلة للحية: “هل مصر قصرت أو تكاسلت قيادة وشعبا في دعم أهلنا في غزه سياسيا وإنسانيا، وهل مصر تآمرت علي قضية الشعب الفلسطيني وقبلت بالتهديدات أو الإغراءات وسمحت بالتهجير، وهل مصر تخلت عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأولها حقه في إقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس؟ هل مصر قبلت بالضغوط الأمريكية من أجل إدانة المقاومة وعملية طوفان الأقصى؟”.

وواصل بكري: “هل مصر أغلقت معبر رفح من جانبها أم أن جيش الاحتلال هو الذي سيطر على المعبر من الجانب الآخر ومنع دخول المساعدات، وهل تعلم أن مصر وحدها قدمت 80% من المساعدات لأهلنا في غزة؟ وهل تعلم أن آلاف الجرحى الفلسطينيين يتلقون العلاج في مستشفيات مصر؟”.