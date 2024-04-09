السيناتورة إليزابيث وارن بفعالية بالمركز الإسلامي ببوسطن: الحرب الإسرائيلية على غزة ستُعتبر من الناحية القانونية إبادة جماعية

بوسطن- “القدس العربي”: قالت السيناتورة إليزابيث وارن خلال فعالية في المركز الإسلامي بمدينة بوسطن إنّ الحرب الإسرائيلية على غزة ستُعتبر من الناحية القانونية إبادة جماعية.

وأضافت وارن (ديمقراطية من ماساشوستس) يوم الجمعة أثناء تلقيه أسئلة الجمهور خلال جلسة استماع في المركز الإسلامي ببوسطن : “إذا كنت تريد القيام بذلك كتطبيق للقانون، فأعتقد أنهم سيجدون أنها إبادة جماعية، ولديهم أدلة كافية للقيام بذلك”.

وسُئلت وارن عن حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أنه من “المعقول” أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة، وعن رأيها في هذا الشأن.

وعلى الفور تداولت مواقع الاتصال الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو لتصريحات السيناتورة، كما أكد مكتبها التعليقات.

وتزايدت انتقادات وارن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة. وفي يناير/كانون الثاني، طرحت فكرة فرض قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلة على موقع “إكس” إن الولايات المتحدة “لا يمكنها أن تكتب شيكاً على بياض لحكومة يمينية أظهرت استخفافاً مروعاً بحياة الفلسطينيين”. في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة الأسبوع الماضي، بما في ذلك مواطن أمريكي كندي مزدوج الجنسية.

وقالت وارن لشبكة “سي إن إن” إن الكونغرس “يتحمل مسؤولية التصرف”، و”لا يمكنه الموافقة على بيع أسلحة لدولة” في انتهاك” للقوانين الأمريكية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى الإغاثة الإنسانية.

وفي المركز الإسلامي، قالت وارن إن التركيز على الحرب في غزة يجب أن يتجاوز “جدل التسميات”.

وقالت:”بالنسبة لي، من المهم جدًا أن أقول إن ما تفعله إسرائيل خطأ. قالت: وهذا خطأ. “من الخطأ تجويع الأطفال بين السكان المدنيين من أجل محاولة الانصياع لإرادتك. ومن الخطأ إسقاط قنابل زنة 2000 رطل على مناطق مدنية مكتظة بالسكان”.