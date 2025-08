السيناتور الأمريكية إليسا سلوتكين تقول إنها ستصوت ضد مبيعات الأسلحة لإسرائيل- (تدوينة) 

واشنطن- “القدس العربي”: قالت السيناتور الأمريكية إليسا سلوتكين (ديمقراطية من ميشيغان)، الخميس، إنها كانت ستصوّت لصالح وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة، بعد أن تغيبت عن سلسلة من التصويتات المهمة في مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لحضور برنامج ستيفن كولبير.

وأوضحت سلوتكين في بيان نشرته على منصة X أنها “قلقة بشدة” من نقص الغذاء والدواء في القطاع، مؤكدة أن “صور الأطفال الهزيلين يصعب تجاهلها”.

Last night I unfortunately missed a vote series on two Joint Resolutions of Disapproval regarding the sale of weapons to Israel.

I have struggled with this Joint Resolution of Disapproval more than any previous votes in the nearly two years since Hamas initiated the attacks of…

