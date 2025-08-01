السيناتور الأمريكية إليسا سلوتكين تقول إنها ستصوت ضد مبيعات الأسلحة لإسرائيل- (تدوينة) 

واشنطن- “القدس العربي”: قالت السيناتور الأمريكية إليسا سلوتكين (ديمقراطية من ميشيغان)، الخميس، إنها كانت ستصوّت لصالح وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة، بعد أن تغيبت عن سلسلة من التصويتات المهمة في مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لحضور برنامج ستيفن كولبير.

وأوضحت سلوتكين في بيان نشرته على منصة X أنها “قلقة بشدة” من نقص الغذاء والدواء في القطاع، مؤكدة أن “صور الأطفال الهزيلين يصعب تجاهلها”.

Last night I unfortunately missed a vote series on two Joint Resolutions of Disapproval regarding the sale of weapons to Israel. I have struggled with this Joint Resolution of Disapproval more than any previous votes in the nearly two years since Hamas initiated the attacks of… — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) July 31, 2025

وأضافت: “إذا طُرحت تصويتات مشابهة مستقبلًا بشأن الأسلحة الهجومية، فسأقيّمها حالة بحالة، على أمل إدخال تصحيحات إنسانية مهمة”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وتابعت: “في حين أن قادة حماس يتحملون المسؤولية عمّا جرى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولإسرائيل – كأي دولة – الحق في الدفاع عن نفسها، فإن هذا لا يعني ترك الأطفال يتضوّرون جوعًا”.

وكانت مشاريع القرارات التي قدّمها السيناتور بيرني ساندرز (مستقل من فيرمونت) ستمنع مبيعات أسلحة لإسرائيل تتجاوز قيمتها 675 مليون دولار، بما في ذلك عشرات الآلاف من البنادق الهجومية، لكن مجلس الشيوخ رفضها بأغلبية واضحة، رغم تصويت عدد قياسي من الديمقراطيين – أكثر من نصف الكتلة – لصالحها.

وجاء التصويت وسط قلق متزايد داخل الحزب الديمقراطي إزاء ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أدلة متزايدة على مجاعة ووفيات جماعية” في غزة مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

سلوتكين، وهي يهودية خدمت ثلاث جولات في العراق كمحللة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، شددت على أن خبرتها في الشرق الأوسط أثبتت أن توزيع المساعدات في مناطق الحرب ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية.

وقالت: “حتى في أشد سنوات الحرب في العراق، واصلت الولايات المتحدة تحمّل مسؤولية ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى أماكن مثل الفلوجة. الجيوش القادرة على تنفيذ عمليات معقدة في الخارج، قادرة أيضًا على ضمان توزيع المساعدات بأمان في المناطق المحتلة”.

انتقادات من رشيدة طليب

لكن تصريحات سلوتكين لم تُرضِ النائبة عن ميشيغان رشيدة طليب (ديمقراطية)، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، التي هاجمت بشدة تصويت الشيوخ المتخلفين عن الجلسة.

وكتبت طليب على منصة “إكس”: “عار على كل عضو في مجلس الشيوخ صوّت لاستمرار تسليح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، أو لم يمتلك حتى الشجاعة للحضور والتصويت”.

وتُعدّ ميشيغان موطنًا لأحد أكبر التجمعات العربية الأمريكية في الولايات المتحدة، وكانت بؤرة لردود فعل قوية ضد الحرب الهمجية الإسرائيلية في غزة وسياسات واشنطن المرتبطة بها.