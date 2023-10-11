السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: حصار إسرائيل لغزة انتهاك خطير للقانون الدولي

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد السيناتور بيرني ساندرز (ولاية فيرمونت) يوم الأربعاء الجيش الإسرائيلي لقطعه الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن أكثر من مليوني نسمة من سكان غزة، واصفا ذلك بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي” من شأنه أن يتسبب في معاناة آلاف الأطفال ومئات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال ساندرز إنّ ” استهداف المدنيين جريمة حرب، بغض النظر عمن ارتكبها”.

وأكد ساندرز، وهو صوت تقدمي بارز في الكونغرس ومرشح رئاسي سابق، في بيان: “أنّ حرمان إسرائيل الشامل من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لغزة يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولن يفعل شيئًا سوى الإضرار بالمدنيين الأبرياء”.

ولكن ساندرز أشاد في الوقت نفسه بالولايات المتحدة لتقديمها الدعم للاحتلال الإسرائيلي في الرد على الهجمات التي نفذها نشطاء حماس والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص في إسرائيل، لكنه أصر على أنه لا ينبغي للقوات الإسرائيلية الانتقام من المدنيين في غزة.

وأضاف “يجب علينا أيضًا أن نصر على ضبط النفس من جانب القوات الإسرائيلية التي تهاجم غزة، وأن نعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. دعونا لا ننسى أن نصف مليوني شخص في غزة هم من الأطفال. وقال إن الأطفال والأبرياء لا يستحقون العقاب على أفعال حماس”.