السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: سنعيد إعمار غزة للشعب الفلسطيني وليس للمليارديرات- (فيديو)

“القدس العربي”: هاجم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت) مقترح الرئيس دونالد ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، قائلا “سنعيد إعمار قطاع غزة للشعب الفلسطيني وليس من أجل المليارديرات”.

وقال ساندرز في مقطع فيديو بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الخميس، “من الصعب فهم ما يتحدث عنه دونالد ترامب بشأن غزة. إنه غير مفهوم بتاتا! هنا أناس عانوا بشكل لا يصدق على مدى الشهور الـ 15 الماضية. 45 ألف قتيل ومئة ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال. المنازل دُمرت، الرعاية الصحية والنظام التعليمي تم تدميرهما. ورد ترامب على ذلك: إخراج 2.2 مليون شخص من منازلهم بالقوة وتحويل غزة إلى جنة المليارديرات”.

وأضاف ساندرز “إنه أمر بشع! حسنا، سنتأكد من أننا سنعمل على إعادة بناء غزة للشعب الفلسطيني وليس للمليارديرات”.

The Palestinian people have suffered unbelievably. >45,000 killed. >100,000 injured. Healthcare, educational system, housing— all destroyed. Trump’s response? Forcibly remove 2.2 million people from their homes and turn Gaza into a billionaires’ paradise. I don’t think so. pic.twitter.com/hwZnM9tBOy — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 6, 2025

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتطوره وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وقال، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستسلم القطاع لبلاده بعد انتهاء القتال وإعادة توطين سكانه في أماكن أخرى ولن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين هناك.