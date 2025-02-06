سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: سنعيد إعمار غزة للشعب الفلسطيني وليس للمليارديرات- (فيديو)

6 - فبراير - 2025

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

لميس أنس
حجم الخط
2

“القدس العربي”: هاجم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت) مقترح الرئيس دونالد ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، قائلا “سنعيد إعمار قطاع غزة للشعب الفلسطيني وليس من أجل المليارديرات”.

وقال ساندرز في مقطع فيديو بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الخميس، “من الصعب فهم ما يتحدث عنه دونالد ترامب بشأن غزة. إنه غير مفهوم بتاتا! هنا أناس عانوا بشكل لا يصدق على مدى الشهور الـ 15 الماضية. 45 ألف قتيل ومئة ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال. المنازل دُمرت، الرعاية الصحية والنظام التعليمي تم تدميرهما. ورد ترامب على ذلك: إخراج 2.2 مليون شخص من منازلهم بالقوة وتحويل غزة إلى جنة المليارديرات”.

وأضاف ساندرز “إنه أمر بشع! حسنا، سنتأكد من أننا سنعمل على إعادة بناء غزة للشعب الفلسطيني وليس للمليارديرات”.

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتطوره وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وقال، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستسلم القطاع لبلاده بعد انتهاء القتال وإعادة توطين سكانه في أماكن أخرى ولن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين هناك.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 6, 2025 الساعة 9:53 م

    غزة للفلسطينيين والعرب والمسلمين فقط !
    على الشرفاء البدء في إعمارها !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  2. يقول امين الجزائر:
    فبراير 7, 2025 الساعة 5:13 ص

    بسلاحكم تم تدمير غزة وابادة شعبها ايها المجرمون،اين كانت انسانيتكم وحبكم للفلسطينيين خلال عام ونصف تقريبا من الابادة والتدمير الشامل والممنهج ،انتم من قرر الوصول الى هذا الوضع
    لااحد يثق بكم ولا نريد اموالكم ،كقوا شركم عن غزة فقط

    رد

أخبار ذات صلة

أوروبا وغزة… أن تأتي دوما متأخرا
11 - أغسطس - 2025
انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح إسرائيل وسط تفاقم المجاعة في غزة
31 - يوليو - 2025
السيناتور الأمريكي ساندرز يتعهد بالتحرك لوقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل
30 - يوليو - 2025
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: على الولايات المتحدة ألا تنجرّ إلى “حرب جديدة يفتعلها نتنياهو”- (تدوينة)
13 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية